إيران: ننتظر رداً من دول الخليج على مقترح معاهدة عدم الاعتداء وهناك مؤشر جيد

2019/05/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، جرت خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة: "الفكرة التي قدمناها تخص توقيع معاهدة عدم اعتداء بين دول الخليج، وهذه الفكرة مبدئية، لدينا تفاصيل لها لكننا لم نناقشها لأننا ننتظر ردا من بلدان المنطقة".وتابع عراقجي: "طرحنا هذه المسألة منذ يومين فقط خلال اللقاءات في الكويت وعمان، وبالطبع علينا إعطاؤهم وقتا كافيا لدراستها...إلا أننا لم نلق أي ردود أفعال سلبية، مما يمثل أمرا جيداً وشدد عراقجي على أن "إيران مستعدة لاتخاذ أي إجراءات من أجل بناء الثقة لإقامة علاقات بناء وصديقة مع كل دول المنطقة، بما في ذلك إبرام معاهدة عدم الاعتداء".وتابع بالقول: "نرغب في أن تجلس دول المنطقة حول طاولة واحدة لتبحث سوية المشاكل القائمة، ومن بينها القضايا المتعلقة بالأمن".وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارة قام بها إلى العراق يوم 26 مايو الحالي، أن بلاده اقترحت توقيع معاهدة خاصة بعدم الاعتداء بين دول الخليج، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة ومخاوف متزايدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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