أعفاء العباسي من قيادة عمليات ديالى

2019/05/29 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

افاد مصدر حكومي رفيع في ديالى ، اليوم الأربعاء، بإعفاء قائد عمليات المحافظة من منصبه وتعيين قائد جديد بدلا عنه.

وقال المصدر ان: "وردتنا

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