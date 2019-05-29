“آسوس” تكشف عن حاسب متطور بشاشتين

2019/05/29 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قررت شركة “آسوس” الحفاظ على مركزها المتفوق في سوق الأجهزة الإلكترونية المحمولة بطرح حاسب شخصي جديد أنيق يوفر للمستخدم ميزات غير موجودة في الحواسب الأخرى.وأكثر ما يميز جهاز “ZenBook Pro Duo” الجديد هو الهيكل الأنيق المصنوع من المعدن، والذي يبلغ وزنه 2.5 كلغ، والمزود بشاشة OLED أساسية بمقاس 15.5 بوصة، بدقة عرض […]

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