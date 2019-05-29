مجلس ديالى يصادق على مشاريع صندوق اعادة الاعمار بقيمة 32 مليار دينار

2019/05/29 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس محافظة ديالى على مشاريع صندوق إعادة الاعمار بقيمة 32 مليار دينار.وذكر اعلام المجلس في بيان ان “مجلس محافظة ديالى عقد جلسته ال(147) بحضور محافظ ديالى و25 عضوا” واضاف البيان ان “الجلسة شهدت مناقشة ملفات مهمة والتصويت والمصادقة على عدة قرارات من بينها المصادقة على مشاريع صندوق إعادة الاعمار بتكلفة 32 مليار موزعة […]

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