2019/05/29 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

اكد رئيس هيئة النزاهة الاسبق موسى فرج ، اليوم الاربعاء ، ان كل الحكومات في العراق ابتداءا من حكومة المالكي لغاية الان يريدون من هيئة النزاهة مطلب اساسي بالاندفاع على الخصم وبنفس الوقت المتابعة القلية لبطانة الحاكم .

وذكر فرج في تصريح لـ “المرتكز” على “الاتجاه الفضائية” ، انا واجهت واحدة من المشاكل من خلال “عقود الدولة سواء كانت شراء طائرات او بناء مستشفيات او شراء اسلحة بمليارات الدولارات وتتم بالامانة العامة لمجلس الوزراء فتوجهت للامانة العامة اطلب الملفات” .

واضاف “لقد اصدروا قرار بمنع المحققين في هيئة النزاهة من الدخول لمبنى الامانة العامة” .

وتابع “توجهنا لوزارة الدفاع لان مبالغ العقود والاسلحة كانت ضخمة فصدر قرار بمعونة الامانة العامة بوقت علي العلاق والمحيطين به بمنعنا من الدخول لمبنى الوزارة” .

واوضح “كل الحكومات ابتداءا من حكومة المالكي لغاية الان يريدون من هيئة النزاهة امر واحد بالاساس وهو الاندفاع على الخصم والمتابعة القليلة لمخالفات الحاكم وبطانته” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص| فرج: منعنا من الدخول لمبنى الامانة العامة ووزارة الدفاع بعد طلب ملفات التسليح) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص| فرج: منعنا من الدخول لمبنى الامانة العامة ووزارة الدفاع بعد طلب ملفات التسليح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).