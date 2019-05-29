تدني مهول بنسب نجاح تربية المثنى وفتح تحقيق

2019/05/29 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفارت نيوز} أعلن المدير العام للتربية في محافظة المثنى وكالة سعد خضير الريشاوي عن تشكيل لجنة خاصة للوقوف على اسباب تدني نسب النجاح بالامتحانات الوزارية لـ21 من اصل 540 مدرسة ابتدائية تابعة للمديرية.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقت وكالة {الفرات نيوز} إن "هذه النسب تأتي وفق استمارة خاصة اعدت لهذا الغرض كما اوعز المدير العام بتكريم المدارس التي حصلت على نسبة نجاح 100 % والبالغة 29 مدرسة".وأوضح الريشاوي ان "مديرية التربية قررت تشكيل لجنة خاصة للوقوف على اسباب تدني نسب النجاح في تلك المدارس وتشخيص الخلل فيها ومعالجاتها لتقويم العملية التربوية" مشيراً الى ان "تشخيص اسباب تدني النسب في امتحانات الدور الاول لهذا العام مهمة جدا في تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية في ذلك".



يذكر ان مركز فحص الدراسة الابتدائية في محافظة المثنى اعلن الاحد الماضي عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية بنسبة النجاح بلغت 71 % فضلا عن حصول 29 مدرسة على نسب نجاح 100%.



وفي سياق متصل وجه مدير عام التربية كتاب شكر الى ادارات المدارس والمعلمين الذين حصلوا على نسب نجاح 100% في امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الاول لهذا العام.انتهى

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