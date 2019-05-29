الكهرباء: العراق يعاني من نسبة خطيرة في الضائعات

2019/05/29 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، ان العراق يعاني من نسبة كبيرة وخطيرة بالضائعات تسببت بقلة ساعات التجهيز وهدر الطاقة المتولدة.وقالت علا التميمي من اعلام الوزارة في تصريح لوكالة النبأ للأخبار ان "الوزارة وصلت لحد الان الى نسبة 30 بالمئة من نمو الطاقة المتولدة التي وصلت الان الى 16،950 ميكا واط، وهو مقدار ممتاز مقارنة بالعام الماضي".

واشارت الى، ان "الضائعات من الطاقة الكهربائية تتركز بنسبة عالية في المناطق العشوائية، وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء بإصلاح منظومة النقل والانتاج".

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