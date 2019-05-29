عبدالمهدي يصل الى الدوحة ويلتقي بتميم

2019/05/29 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي امير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبله والوفد المرافق له في القصر الاميري بالعاصمة الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، حيث اجريت له مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلام الوطني لكلا البلدين وتفتيش حرس الشرف .ووصل عبد المهدي مساء اليوم الى الدوحة، في زيارة يلتقي خلالها امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، لبحث تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزراء الإعمار والاسكان والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والكهرباء، اضافة الى عدد من المسؤولين والمستشارين.

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