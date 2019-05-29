شاهد .. دب شرس يهاجم قرية ويقتل ويجرح شخصين

2019/05/29 | 19:49

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دب شرس يهاجم قرية ويقتل ويجرح شخصين

هاجم دب مفترس قرية "ايذه" التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هجوم الدب وهو يجرح أحد الأشخاص قبل ان يهاجم

آخر ويقتله رغم محاولات سكان القرية تخليصه من أنياب الوحش المفترس.

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