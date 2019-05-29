البنتاغون: تصدينا لهجوم وشيك على مواطنينا في العراق

2019/05/29 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

أكد

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، الاربعاء، أن تهديدات إيران وأذرعها

ضد قواتنا في المنطقة لا تزال قائمة.

وقال

شاناهان في تصريحات صحافية اوردتها وسائل اعلام اجنبية، ان “وجودنا العسكري في منطقة

الخليج ردع هجوما كان وشيكا على مواطنينا في العراق لكن التهديد لا يزال قائما”.

وأضاف،

“لا نرى تغييراً في سلوك إيران وهي لا تزال تمثل تهديدا كبيرا ضد قواتنا في المنطقة”.

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