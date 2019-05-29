2019/05/29 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفق تخييل الحكاية رواية عطور يتيمة د عطا الله الزبون حين يكتب الرّوائي نصاّ روائيًا ، ماذا يبتغي من وراء الكتابة ؟ .وحين يقرأ القارىء النّص الروائي ، ماذا يبتغي من وراء القراءة ؟ .ربّما نجد في القصد المؤطّر لهذين السؤالين اختياراً لتحديد بعض المسارات الممكنة لفهم جانب من إمكانات الكتابة في رواية " عطور يتيمة" للكاتب الدكتور عطا الله الزبون ، الصادرة عن دار هبه ناشرون ، وإقتراح إمكانية لقراءة بما هي أولاً وقبل كل شيء ، تمثل لعوالم الحكاية واشتغالاتها الرمزية .تدور أحداث هذه الرواية في إحدى القرى الوادعة ، قليلة السكان بسطاء في ثمانينات القرن الماضي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رواية عطور يتيمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رواية عطور يتيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).