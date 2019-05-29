اتحاد الاسكواش يسمي وفده المشارك في بطولة فرنسا الدولية

2019/05/29 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..سمى الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش وفد منتخب الرواد الذي من المقرر ان يشارك في بطولة فرنسا الدولية للعبة والتي من المزمع ان تقام فعالياتها في مدينة بوردو ما بين السابع والتاسع من شهر حزيران المقبل وبمشاركة اكثر من 10 منتخبات ومن مختلف قارات العالم.وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ابو العيس، في […]

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