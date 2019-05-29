نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

2019/05/29 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير المقابر الجماعية في قضاء سنجار، ذي الاغلبية الكوردية الايزيدية بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء، عن فتح 10 مقابر جماعية من ضحايا الغزو الداعشي للقضاء، لافتا الى ارسال رفات 138 ضحية كانوا مدفونين فيها الى دائرة الطب العدلي في بغداد من اجل اجراء الفحص عليها واعادتها الى ذويها.

وقال مدير المقابر الجماعية في سنجار الرائد فلاح حسن في تصريح صحفي، انه بحضور ممثل الامم المتحدة تم فتح 10 مقابر جماعية في سنجار ضمت رفات 138 ضحية تم نقلها جميعا الى دائرة الطب العدلي ببغداد من اجل اجراء الفحص للتعرف عليها ومن ثم تسليمها الى ذويها، مشيرا الى وجود مقترح بدفن رفات هؤلاء الضحايا في مقبرة واحدة لتكون رمزا للكارثة التي حلت بالكورد الايزيديين في سنجار.

واضاف حسن ان من المقرر ان يستأنف العمل على فتح مقابر جماعية جديدة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مبينا ان هناك اكثر من 70 مقبرة جماعية لضحايا ايزيديين قتلهم تنظيم داعش بعد غزوه لسنجار في اب عام 2014.

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