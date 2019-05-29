مصدر امني : اعفاء قائد عمليات ديالى من منصبه وتعيين قائد جديد بدلا عنه

2019/05/29 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني في ديالى عن أعفاء قائد عمليات المحافظة وتعيين قائد جديد بدلا عنه .وقال المصدر لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم انه تم اعفاء اللواء الركن عبد المحسن العباسي قائد عمليات ديالى من منصبه وتعيين اللواء الركن غسان العزي بمهام قائد عمليات المحافظة .واضاف ان العزي كان يتبوأ منصب قائد الفرقة 11 […]

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