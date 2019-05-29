عبد المهدي: الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب الخارجية بسبب النظام السابق

2019/05/29 | 20:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عيدو بابا، الاربعاء، أن حزبه لم يقاطع المشاركة في حكومة الاقليم، بل علق اعماله ومشاركته فيها، فيما أشار الى أن القرار يعتمد على موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في الايام المقبلة من

بغداد اليوم- متابعة

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الاربعاء، عن امتلاك بلاده منظومة صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة.

وقال اللواء سلامي، إن "القوات المسلحة الإيرانية نجحت في تصميم وإنتاج أنواع العربات وناقلات الجند

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن المحقق الخاص بمزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية، روبرت مولر، اليوم الأربعاء، استقالته رسميا بعد انتهاء التحقيق بتلك المزاعم.

وأدلى المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، بأول تصريح علني له بشأن تحقيقه في مزاعم ال

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