2019/05/29 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وقطر يوقّعان مذكرتي تفاهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وقطر يوقّعان مذكرتي تفاهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).