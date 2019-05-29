2019/05/29 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أن وزارته تواصل العمل مع وزارة النفط لتأمين الخطة الوقودية والاستغناء ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الكهرباء: الاستغناء عن الاستيراد خلال عام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الكهرباء: الاستغناء عن الاستيراد خلال عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).