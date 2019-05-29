2019/05/29 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الكهرباء: الاستغناء عن الاستيراد خلال عام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أن وزارته تواصل العمل مع وزارة النفط لتأمين الخطة الوقودية والاستغناء ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الكهرباء: الاستغناء عن الاستيراد خلال عام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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