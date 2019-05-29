الزوراء والنفط يتعادلان إيجابا

2019/05/29 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..أكتفى فريق النفط وضيفه الزوراء، بالتعادل إيجاباً ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب الصناعة 1-1، سجلهما محمد داوود {النفط} في الدقيقة 71، وجاء التعادل بقدم نجم الزوراء أمير صباح في د 77 من الشوط الثاني.

وارتفع رصيد الزوراء الى النقطة 47 في المركز الرابع، وبقي النفط في مركزه السابع بالنقطة 40.انتهى4

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