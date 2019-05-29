2019/05/29 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، انه تقرر تحديد الثلاثاء المقبل اول ايام عيد الفطر المبارك.وقالت المجلس في بيان صحفي مقتضب تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مجلس الوزراء قرر تحديد عطلة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/4 “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لبدء عطلة عيد الفطر المبارك وكالة خطوة برس.

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