2019/05/29 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تتزايد احتمالات دعوة الإسرائيليين لانتخابات جديدة بعد أشهر قليلة على انتخابات نيسان/أبريل حيث لم يعد أمام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سوى بضع ساعات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك منتصف ليل الاربعاء.وحوّل فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، احتفالات الفوز في الانتخابات إلى حالة من التوتر.وتتواصل الجهود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسرائيل تتجه لإجراء انتخابات جديدة مع قرب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة وكالة خطوة برس.

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