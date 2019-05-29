شاهد .. مطالبات لردع التوسع الاميركي في قاعدة عين الأسد

2019/05/29 | 20:20

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مطالبات لردع التوسع الاميركي في قاعدة عين الأسد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية قيام القوات الأميركية بتوسيع

قاعدتها في عين الاسد في محافظة الانبار ليشمل التوسع بناء مطار

عسكري في القاعدة المذكورة ..

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