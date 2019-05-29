انفجار سيجارة إلكترونية على وجه شاب في كركوك

2019/05/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

كشفت

دائرة صحة كركوك عن اصابة شاب بجروح بليغة

في وجهه إثر انفجار سيجارة إلكترونية كان يستخدمها أدى إلى إصابته بجروح بليغة في منطقة الفم

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك كريم ولي جميل في تصريح لوسائل الاعلام بينها “النور نيوز” ان” شابا يبلغ من العمر ١٧ عاما اصيب بجروح بليغة في وجهه إثر انفجار سيجارة إلكترونية كان يستخدمها مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في منطقة الفم أدخل على إثرها الى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج وسيخضع لعملية تجميلية”.

وتابع ان” الشاب (ع.



ح.



ع) من مواليد 2002 وهو طالب سيخضع اليوم لعملية جراحية تجميلية في

المستشفى بعد اصابته بجروح بليغة في وجهه” ..

وبين ان” منظمة الصحة العالمية قد حذرت من مخاطر استعمال السيجارة الالكترونية والمروجة بواسطة شركات وقنوات متنوعة عبر شبكة الإنترنت “

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