2019/05/29 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بدأت الوفود الرسمية المشاركة في قمم مكة الثلاث بالوصول إلى السعودية حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة.وذكرت شبكة “الجزيرة” التي مقرها الدوحة على موقعها أن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء وصول الوفود المشاركة في قمم مكة ورئيس وزراء قطر ممن سيحضرون وكالة خطوة برس.

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