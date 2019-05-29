2019/05/29 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح مدرب فانكوفر بعد تسجيل علي عدنان لهدف رائع في الدوري الامريكي وتمنيات المدرب ببقاء علي معهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/29 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح مدرب فانكوفر بعد تسجيل علي عدنان لهدف رائع في الدوري الامريكي وتمنيات المدرب ببقاء علي معهم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح مدرب فانكوفر بعد تسجيل علي عدنان لهدف رائع في الدوري الامريكي وتمنيات المدرب ببقاء علي معهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).