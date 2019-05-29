هل ينجح عبد المهدي في توحيد الموقف العراقي القطري في مؤتمر مكة

2019/05/29 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف اليوم الأربعاء، عن السبب الرئيسي لزيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى قطر.وقال المصدر في تصريح صحفي “زيارة عبد المهدي إلى الدوحة تأتي من أجل توحيد موقفي العراق وقطر في مؤتمر مكة ونزع فتيل أي تصعيد عربي تجاه إيران”.

وأضاف أن “عبد المهدي يعتقد ضرورة أن يكون لبغداد والدوحة دور في تهدئة أوضاع المنطقة وإفهام العرب بضرورة اتخاذ مواقف لا تزيد التشنج الحاصل بين واشنطن وطهران”.

وقبل قليل أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن مغادرته بغداد متوجها إلى الدوحة في زيارة رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية فإن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل عبد المهدي لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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