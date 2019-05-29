نزوح بين 150 الى 180عائلة من الموصل بسبب الانفجارات الاخيرة

2019/05/29 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزحت عشرات العوائل من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وقال غزوان الداودي عضو مجلس محافظ نينوى" ان النزوح كان بسبب تدهور الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي وهناك مشاكل بقضاء سنجار غرب الموصل لوجود مسلحي البككة بالقضاء الذي يعرقل العودة ،وهناك قرى الى اليوم لم يتم رفع الالغام منهأ...وقال الداوودي "يجب ان تكون هناك مصالحة مجتمعية بين المكونات وهناك من فضل البقاء خارج المحافظة ولكن نعمل على عودة النازحين الى محافظة نينوى.واضاف ان الاوضاع الامنية بعد الانفجارات الاخيرة تسببت بنزوح مايقارب 180عائلة مشيدا بدور المحافظ الجديد الذي يعمل على عودة جميع النازحين الى المحافظة .

رياض الحمداني كاتب واعلامي فضل النزوح الى اقليم كردستان شمال العراق بعد ان تعرض الى التهديد من قبل مجموعة تابعة لتنظيم داعش لانه شارك بتغطية معارك تحرير المدينة مع القوات الامينة وكان امام خياران اما الموت او النزوح ففضل النزوح ،يقول رياض "داعش قام بقتل اخي الصغير قبل احداث 2014 مما جعل الخوف بداخلنا بعد التهديد واليوم اتمنى ان اعود الى المدينة"وتشهد الموصل استتبابا امنيا وتفرض القوات الامنية حماية مشددة على الاسواق والمناطق المكتضة.

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