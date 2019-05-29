رئيس الوزراء وأمير قطر يؤكدان الحرص على التعاون بمختلف المجالات لاسيما الإستثمار

2019/05/29 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة، جرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه “اننا نسعى ...

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