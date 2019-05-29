قناة “يوتيوب” هندية تحطم رقما قياسيا عالميا بعدد المشتركين

2019/05/29 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حطمت قناة “T-series” الهندية على يوتيوب رقما قياسيا عالميا بعدد المشتركين، حيث تعد أول قناة يصل عدد مشتركيها إلى 100 مليون شخص.وغردت القناة عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة “أكبر قناة على يوتيوب، تمكنت “T-Series” من الوصول إلى رقم جديد في تاريخ الموقع، وكانت أول قناة تجاوز عدد مشتركيها 100 مليوم مشترك […]

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