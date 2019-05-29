2019/05/29 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GL0FsZ9_vTs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حامض حلو | عملية إنقاذ للطائرة من صاحب الداتسون 79) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حامض حلو | عملية إنقاذ للطائرة من صاحب الداتسون 79) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).