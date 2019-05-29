2019/05/29 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن تصريح المحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق في احتمال وجود صلات مع روسيا، لا يأتي بجديد يخصه، معتبرا أنه آن الأوان لطي هذه الصفحة.وكتب في تغريدة نشرها بعد دقائق من تصريح مولر “لا تغيير بشأن تحقيق مولر.لم تتوفر اثباتات كافية وفي هذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحقق مولر يستقيل أول تصريح علني له منذ عامين وترامب يقول القضية أغلقت وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحقق مولر يستقيل أول تصريح علني له منذ عامين وترامب يقول القضية أغلقت) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحقق مولر يستقيل أول تصريح علني له منذ عامين وترامب يقول القضية أغلقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).