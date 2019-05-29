تعيين الزوبعي قائدا لعمليات نينوى

2019/05/29 | 20:29

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العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، تعيين قائد عمليات صلاح الدين السابق اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى".

وقال المصدر إنه" تم تعيين اللواء

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