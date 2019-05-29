الحكيم يبحث مع وزير الخارجية التركي العلاقات الثنائـية بين بغداد وأنقرة

2019/05/29 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو،اليوم الأربعاء التنسيق بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت "العهد

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