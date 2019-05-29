مصعد “قاتل” يفصل رأس امرأة عن جسدها

2019/05/29 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فقدت هندية حياتها أثناء ركوبها مصعدا بمصنع للبلاستيك عقب حادثة مروعة أدت إلى انفصال رأسها عن جسدها.وتوفيت سوشيلا فيشواكرما، البالغة من العمر 48 عاما، عندما كانت في المصعد في مبنى الصناعات التحويلية بمدينة فادودارا بولاية غوجارات الغربية بالهند.فعندما انحنت في المصعد لتلتقط سماعات الأذن حشر رأسها في الخارج، فيما تحرك المصعد […]

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