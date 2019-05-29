محافظ البصرة يصادق على تجديد عقود المدرسين والمعلمين

2019/05/29 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة البصرة ،اليوم الاربعاء، المصادقة على تجديد عقود المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان المحافظة.

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