اجتماع عبدالمهدي - آل ثاني يثمر عن اتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين وتوقيع مذكرتي تفاهم وبحث تسهيل تأشيرات الدخول

2019/05/29 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة

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