2019/05/29 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي: ايران لن تتفاوض على ثوابت الثورة ولن تتفاوض على قدراتها العسكرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/29 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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