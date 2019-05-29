اصابة سبعة أشخاص بجروح بحادث مروري في رانية

2019/05/29 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب حادث مروري في ناحية قوركر على طريق رانية بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، باصابة 7 اشخاص بجروح، حالة اثنين منهم غير مستقرة.

وكان الاشخاص السبعة يستقلون سيارة واحدة من نوع تويوتا عندما اصطدمت بشجرة ومن ثم بجدار وعمود كهرباء.

وقال مدير ادارة مستشفى رانية محمد عبدالله لوسائل اعلام محلية ان ركاب السيارة كانوا من عائدين من العمل، مبينا انهم تلقوا العلاج اللازم، الا ان حالة اثنين منهم غير مستقرة.

واضاف ان المصابين الاثنين الان تحت العناية المركزة من اجل اجراء العلاج والتصوير الشعاعي والتحليلات اللازمة.

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