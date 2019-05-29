الصدر يقبل اعتذار الخزعلي بشأن ’’الإساءة’’

2019/05/29 | 21:07

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بغداد اليوم _ بغداد

أكدت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن الأخير قبل اعتذار عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، سعد الخزعلي، بشأن "الإساءة".

وذكرت صفحة "صالح محمد العراقي"، المقربة من الزعيم الصدري، أن الأخير قبل اعتذار الخزعلي قائلاً: "مقبول عذره".

وكان عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، سعد الخزعلي، قدم أمس الثلاثاء (28 أيار 2019)، اعتذاراً رسيماً إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الخزعلي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ايماناً مني بضرورة درء الفتنة التي يريدها الأعداء للعراق واهله، وامتثالاً لأمر حركة عصائب أهل الحق، واحتراما وتقديرا لسماحة السيد مقتدى الصدر، فأني أقدم اعتذاراً رسمياً".

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تسببت "محادثات مسربة" على تطبيق واتساب لأعضاء في العصائب، وبدر يجري التحقيق بشأن صحتها، بردود أفعال رافضة، بين أعضاء وأنصار التيار الصدري، بعد ما وصفوا ما دار فيها بأنه "إساءة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وعقب ذلك، طالبت سرايا السلام، الاحد (26 أيار 2019)، قيادات عصائب اهل الحق، وبدر ببيان موقفهما من "تجاوز" ثلاثة أعضاء فيهما، على الصدر.

وكان النائب عن تحالف صادقون، سعد شاكر الخزعلي، قد نفى، الاحد (26 أيار 2019)، المحادثات "المفبركة"، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل محتوى "مسيئا" بحق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

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