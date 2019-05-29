2019/05/29 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتعيين قائد جديد لقيادة عمليات نينوى.
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وقال المصدر لشفق نيوز انه "تمت احالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الى التقاعد".
واضاف المصدر انه "تم تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى خلفا للواء نجم الجبوري".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين قائد جديد لعمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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