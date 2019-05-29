2019/05/29 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وان تكون بغداد دارا للسلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لامير قطر: نسعى لان يستعيد العراق دوره التاريخي ومكانته في محيطه العربي والاقليمي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لامير قطر: نسعى لان يستعيد العراق دوره التاريخي ومكانته في محيطه العربي والاقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).