2019/05/29 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن اسماء قادة العمليات الجدد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “تم تكليف اللواء الركن نومان الزوبعي بمهام قائد عمليات نينوى، واللواء الركن عبد المحسن العباسي قائدا لعمليات صلاح الدين، واللواء الركن غسان العزي قائدا لعمليات ديالى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالاسماء..



تعرف على قادة عمليات نينوى وصلاح الدين وديالى الجدد وكالة خطوة برس.

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