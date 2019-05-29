2019/05/29 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نيجرفان بارزاني لمناسبة انتخابه رئيسا لاقليم كردستان العراق.جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ظريف مع نيجرفان بارزاني، حيث هنأه لمناسبة انتخابه رئيسا لاقايم كردستان العراق، متمنيا له ولمواطني اقليم كردستان التوفيق والنجاح.

يذكر انه تم انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان العراق بـ 68 صوتا من اصوات نواب برلمان الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يهنأ نيجرفان بانتخابه رئيسا للاقليم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يهنأ نيجرفان بانتخابه رئيسا للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).