خامنئي: ايران لن تتفاوض على قدراته العسكرية

2019/05/29 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أكد

المرشد الاعلى في إيران علي الخامنئي، الأربعاء، أن بلاده لن تتفاوض على قدراتها العسكرية،

فيما أشار إلى أن إيران ستستخدم الضغوط العسكرية إذا اقتضى الأمر.

وقال

الخامنئي في كلمة نقلتها قناة “العالم” إن “ما يقصدونه من الدعوة الى

التفاوض هو التفاوض مع اميركا إلا اننا قلنا لن نتفاوض معها اذ لا جدوى من التفاوض”.

وأضاف

أن ” إيران لن تتفاوض على ثوابت الثورة ولن تتفاوض على قدراتها العسكرية”.

وأشار

الخامنئي، إلى أن “الأميركان يستخدمون الضغط كاستراتيجية والتفاوض تكتيكاً”،

مؤكداً أن “سبيلنا الوحيد هو مواجهة الضغوط الأميركية بأدوات الضغط التي نمتلكها

وهي ليست عسكرية كما يروجون لها”.

وأوضح

أنه “مما لا شك فيه سنستخدم الضغوط العسكرية أيضاً اذا اقتضى الأمر”.

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