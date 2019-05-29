“Lenovo” تكشف عن أول حاسب محمول من الجيل الخامس

2019/05/29 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرضت شركة “Lenovo” في معرض “Computex 2019” أول حاسب شخصي في العالم مخصص للتعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت “5G”.وخلال استعراض الجهاز قال الخبراء في “Lenovo” إن الحاسب الذي طور تحت اسم “Project Limitless” سيكون قادرا على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت بفضل معالج “Snapdragon 8cx 5G”، الذي يعتبر […]

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