اتحاد الكرة العراقي:سنقبل بقرار محكمة “كاس” مهما كان

2019/05/29 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، انه سيقبل بقرار محكمة النزاعات الرياضية “كاس” بشان القضية التي رفعها اللاعب الدول السابق عدنان درجال ضد الاتحاد، مهما كان.وكان درجال قد رفع دعوى ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، لدى محكمة “كاس”، يتهم فيه اتحاد الكرة بالتزوير وبوجود خروقات في انتخابات الاتحاد.وقال عضو الاتحاد علي الاسدي في حديث

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