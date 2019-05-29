مصدر امني: تعيين قائد جديد لقيادة عمليات نينوى

2019/05/29 | 21:23

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتعيين قائد جديد لقيادة عمليات نينوى.

وقال المصدر انه "تمت احالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الى التقاعد".

واضاف المصدر انه "تم ‪‎‪تعيين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى خلفا للواء نجم الجبوري".

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