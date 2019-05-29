ريال مدريد يهدد صفقة دفاعية لبرشلونة

2019/05/29 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد أصبح يمثل خطرا كبيرا على نادي برشلونة في صفقة التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي اياكس، في ظل الأنباء عن رحيل قائد الملكي سيرجيو راموس إلى الصين.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ريال مدريد وضع ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس الهولندى على رأس أولوياته في حال رحيل نجم دفاعه سيرجيو راموس إلى الدوري الصيني هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن دخول النادي الملكي سباق التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب صاحب الـ19 عاما، سوف يزيد من صعوبة الصفقة، في ظل تهافت العديد من عمالقة أندية أوروبا للحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأجيل دي ليخت حسم مستقبله إلى ما بعد إنهاء ارتباطاته مع المنتخب الهولندي الذي يستعد لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، سوف يزيد من التكهنات إلى وجهته المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب الهولندي، هو المستفيد الأكبر من عملية المزايدة على ضم اللاعب هذا الصيف، لأنه سوف يضمن الحصول على عمولة كبيرة من عملية انتقاله.

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