موقع أمريكي: الولايات المتحدة تخوض عمليات حروب في 80 دولة تحت ذريعة “عمليات الحرية”

2019/05/29 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/ ترجمة اثبت تقرير لموقع ( نيو ليفت ) الامريكي أن الولايات المتحدة مازالت في حالة حرب منذ 18 عاما وهي تخوض عمليات حروب الظل او ما يسمى بـ ” عملية الحرية” في 80 دولة حول العالم .وقال الموقع في تقرير تابعته /ميديا نيوز/ ان ” تلك الحروب تدور حول موارد النفط ومئات […]

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