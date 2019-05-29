2019/05/29 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز / ..تواصلت الإضرابات العامة في أرجاء السودان، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، وسط تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري وتبادل الاتهامات، وتلويح التغيير بالدعوة إلى إسقاط “العسكري” والعصيان المدني.وشهدت شوارع رئيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم، امس الثلاثاء، شللا شبه تام، نتيجة إغلاق المحلات التجارية، في اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعتصامات تتواصل في السودان لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعتصامات تتواصل في السودان لليوم الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).