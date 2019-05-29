الايزيديون يقاضون وزيرين في ألمانيا

2019/05/29 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفعت الجالية الايزيدية في المانيا شكوى ضد كل من وزير الداخلية هورست زي هوفر ووزير العدل كاترينا بارلي بتهمة إحباط القضاء المتعلق بمحاكمة إرهابيي داعش المعتقلين عند قوات سوريا الديمقراطية {قسد} في سوريا.

وكان الوزيران الالمانيان قد صرحا في اكثر من مناسبة ان اعادة أولئك الارهابيين لألمانيا يشكل خطراً.



يذكر ان مقاتلي {قسد} إعتقلوا خلال حربهم ضد داعش في شرق وشمال سوريا المئات من الارهابيين الاجانب بينهم 74 ألمانيا وهم حاليا معتقلون هناك.وقد طالبت {قسد} المدعومة من الولايات المتحدة مرارا الدول بتسلم ارهابييها المعتقلين ولم تستجب اي حكومة للطلب.انتهى

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